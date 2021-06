O caso foi registrado no setor D/F, área central do município de Alta Floresta nesta terça-feira (08). A jovem chegou a entrar em luta corporal com o assaltante, mas teve o aparelho levado. Polícia Judiciária Civil passa a investigar o caso.



Conforme relatos da avó da vítima, a jovem seguia na avenida do setor quando foi abordada por um elemento alto, moreno, magro, que simulava portar uma arma. O suspeito exigia o aparelho celular da vítima. Após entregar o aparelho a jovem percebeu que o suspeito estava com um pedaço de madeira e não uma arma, neste momento tentou reaver seu aparelho celular, chegando a entrar em luta corporal com o suspeito que conseguiu fugir com o aparelho.



O suspeito estava em uma bicicleta, fugiu sentido ao bairro Boa Nova III. Rondas foram realizadas na região pela Polícia Militar, mas o suspeito não foi localizado. O aparelho levado na ação é de cor roxa, marca Xiomi modelo Redmi 9.