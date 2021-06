Destaques 09/06/2021 13:50 Só Notícias/David Murba (foto: Só Notícias/arquivo) Corpo é localizado enterrado às margens de rodovia da MT-208 em Nova Monte Verde O corpo de um homem (identidade ainda não divulgada) foi localizado, esta tarde, em uma cova rasa às margens da MT-208, próximo ao rio São João da Barra, a cerca de 30 quilômetros do centro de Nova Monte Verde (468 quilômetros de Sinop). O corpo estava enterrado de barriga para baixo e um dos braços fora da cova. A Polícia Militar informou que não foi possível identificar sinais de violência. O corpo estava em avançado estado de decomposição. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta foi acionada para fazer análise do local., além da Polícia Civil para iniciar as investigações e descobrir a motivação da morte.

