Na segunda-feira, 7, uma denúncia de que uma criança teria sido medicada com Dipirona vencido na policlínica de Alta Floresta, foi feita em redes sociais. No entanto, a enfermeira Laura Vanessa, coordenadora da Síndromes Gripais, explicou que o fato realmente aconteceu, mas que o lote de remédio já foi recolhido para devolução. Segundo ela, o medicamento venceu no dia 31 de maio e já havia sido separado para fazer a devolução no primeiro dia útil do mês. "Na hora do atendimento foi bastante puxado, com muitas pessoas para serem atendidas, houve um equívoco na hora da entrega e misturaram a medicação", disse. Porém, Laura disse que no mesmo momento em que o fato chegou até ela, as providências foram tomadas novamente. "A medicação já havia sido separada para ser devolvida a farmácia, que é responsável por fazer o descarte, mas na correria, apesar de não se justificar, acabou acontecendo. Mas já foi retirada e devolvido à farmácia e está resolvido", disse. Ela pediu para os pacientes que receberam a mesma medicação na segundafeira, que voltem na policlínica para devolver o frasco e fazer a troca do remédio. "Peço desculpa e estamos tomando providências para que isto não volte se repita", acentua. Entretanto, a enfermeira tranquiliza as pessoas que receberam a medicação, dizendo que não há risco para a saúde destes pacientes. "A medicação é válida por 30 dias após a data de vencimento e venceu no dia 31 de maio e ainda poderia ser utilizada após a data de validade", afirma. O presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias, o Tuti, durante a sessão desta terça-feira, 8, sobre os medicamentos vencidos, afirmou que faltou atenção dos servidores em não observar da data de vencimento. "Não é culpa da secretária de Saúde. O funcionário tem obrigação de ver que tem lote vencido de medicamento, mas deixa para dar desgaste. O medicamente venceu no dia 5 e tem mais três meses em que podem ser usados, mas a secretária mandou recolher", afirmou. No entanto, A enfermeira Laura afirmou que o medicamento venceu no dia 31 de maio e que podem ser usados até 30 dias após a data do vencimento. O que acontece a um remédio vencido? "Normalmente nada", diz José Ramón Azanza, diretor de farmacologia da Clínica Universidad de Navarra, na Espanha. "Se alguém toma um remédio depois do vencimento, nada vai acontecer. São raríssimos os remédios que podem produzir efeitos tóxicos em pacientes após a data de validade expirar". Mas tampouco o remédio poderá surtir efeito ─ é uma questão muito mais de eficácia de que tolerância. Azanza alerta, contudo, que nunca se pode ter certeza absoluta de que medicamentos vencidos sejam inofensivos. A razão é simples: os organismo nacionais e internacionais que regulamentam a produção e comercialização de remédios não realizam estudos sobre os efeitos pós-vencimento, mas em sua eficácia durante sua vida útil. "Na farmacologia, a incerteza não é aceita porque afeta a segurança das pessoas", diz Azanza. Outra razão para respeitar a data de validade é no caso de medicamentos de uso sistemático, em especial os que mantém a qualidade de vida de um paciente. "Se nesses casos não respeitarmos a data de validade, o efeito negativo sobre o paciente pode ser muito grave. Por isso, é melhor termos uma data-limite e estarmos seguros de que o medicamento será eficaz no tratamento de condições mais graves", adverte Inmaculada. No artigo "Não caia na tentação de usar medicamentos vencidos", o FDA, a agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos, indica que "certos medicamentos vencidos correm o risco de estimular a produção de bactérias e antibióticos com potência reduzida podem não atacar as infecções, desencadeando doenças mais graves e aumentando a resistência ao remédio".

