Destaques 10/06/2021 06:45 Comandante Regional da PM fala sobre buscas a assaltantes de banco de Nova Bandeirantes Foto: Reprodução Polícia Militar mantém efetivo nas buscas aos assaltantes das cooperativas de crédito que foram alvo simultâneo do roubo no último dia 04 de junho no município de Nova Bandeirantes. O caso mobilizou as forças de segurança e deixou moradores aterrorizados. Um grupo de homens fortemente armados chegaram anunciando o roubo. Pessoas que passavam pelo local no momento foram feitas reféns, utilizadas de “escudo humano” em frente as agências durante a ação. A Polícia Militar deu início ainda no dia 04 na “Operação Nova Bandeirantes” e continua a todo vapor, com empenho dos Policiais Militares do 9° Comando Regional: 8° BPM, Cia, Pelotões, ARI e FT; Sinop 3° CR: FT; 8° CR; BOPE: Tático e Inteligência e CIOPAER. No início desta semana o Comandante Geral da PMMT, Coronel Assis, junto com o Comandante do Especializado, Coronel José Nildo e Comandante do BOPE, TC Roque, esteve presente no município, diretamente no terreno da Operação. Nesta quarta-feira (09) o comandante do 9º CR, Tenente Coronel Arruda falou sobre o andamento da operação, frisando que já são cinco dias consecutivos de buscas.

Voltar + Destaques