Destaques 10/06/2021 09:24 Redação - Nativa News Alta Floresta: Menor pede socorro após homem tentar agarrá-la e mostrar órgão genital Foto: Nativa News O caso foi registrado no bairro Jardim Imperial em Alta Floresta nesta quarta-feira (09). A criança procurou ajuda em um estabelecimento comercial assustada relatando que um homem tentou agarrá-la. O caso aconteceu as 09h55 da manhã.

Conforme registro da Polícia Militar, a criança seguia em uma rua quando foi abordada pelo suspeito, que a chamava mostrando seu órgão sexual. Diante a negativa de se aproximar, o suspeito teria avançado sobre a vítima que conseguiu fugir e pedir ajuda no estabelecimento, de onde a polícia foi acionada.

A criança relatou detalhes sobre estatura e vestimenta do suspeito. Rondas foram realizadas, mas o suspeito, que estava de bicicleta, não foi localizado.

