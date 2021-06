Em buscas aos criminosos, equipe do Bope foi recebida a tiros e revidou a agressão e atingiu quatro suspeitos

A Polícia Militar recuperou R$ 164.731,25 do dinheiro de roubo as cooperativas Sicredi e Sicoob, no dia 4 de junho, em Nova Bandeirantes, após os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entrarem em confronto com suspeitos do crime na tarde desta quinta-feira (10.06).

Quatro baleados foram levados para o Hospital Municipal de Nova Bandeirantes, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais do Bope foram chamados pela equipe da Força Tática, depois de virem que uma camionete branca empreendeu fuga assim que avistou a barreira policial, retornado com o veículo pela Estrada Procomp.



A equipe da barreira foi atrás dos suspeitos e avistaram as pessoas abandonado o carro, correndo em direção à mata. A Força Tática acionou o Bope, que deu apoio imediato, bem como as demais viaturas da operação.



A Força Tática retornou com a camionete abandonada para o ponto da barreira. Os policiais do Bope coletaram as informações e foram em busca dos suspeitos no meio da mata. Em um dado momento, a equipe do Bope foi surpreendida por disparos de arma de fogo e iniciou-se um confronto armado. Quatro suspeitos foram atingidos.



Com os bandidos foram encontradas roupas militares, armas e parte do dinheiro do roubo e as buscas, iniciadas há 6 dias, vão continuar até chegar a todos os envolvidos no crime da modalidade de Novo Cangaço.



“A operação continua, as barreiras, incursões nos locais onde relatam indícios e informações de presença de criminosos continuarão por tempo indeterminado.

O caso do roubo às cooperativas está sob investigação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) da Polícia Judiciária Civil”.