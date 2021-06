Destaques 11/06/2021 06:57 Redação I Nativa News Monte Verde: Caminhão carregado com gado tomba em ponte Foto: Reprodução O acidente aconteceu na Estrada do Rodiador, o caminhão seguia de Nova Bandeirantes sentido a Nova Monte Verde quando o acidente aconteceu. 15 animais morreram com o tombamento do caminhão. Conforme repassado a redação do site Nativa News, o acidente aconteceu no início da tarde de ontem (10) ao passar sobre uma ponte de madeira, esta não suportou o peso e cedeu um dos lados, o que provocou o tombamento do veículo. Apenas prejuízos materiais foram registrados.

