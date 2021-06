Destaques 11/06/2021 11:13 Yuri Ramires - Gazeta Digital 'Operação continua', diz Bustamante após a morte de 4 assaltantes em Nova Bandeirantes Forças da Segurança Pública continuam em diligências no Norte de Mato Grosso atrás dos assaltantes que invadiram duas agências bancárias da cidade de Nova Bandeirantes (1.028 km ao Norte de Cuiabá). Quatro deles morreram em confronto com policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que ainda não confirmou a identidade dos mortos. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, mesmo com a recuperação de R$ 164.731,25 levados das agências, além da apreensão de armas de fogo que estavam em posse dos assaltantes mortos, a operação ainda não acabou. “As investigações continuam, onde toda força policial está em diligência. A operação não está finalizada e, assim que acontecer, passaremos novas informações”, disse ele à imprensa na noite de quinta-feira (10), logo após a divulgação da morte dos 4 assaltantes. Grupo foi flagrado na barreira Segundo a Sesp, a Força Tática acionou o Bope logo após uma caminhonete branca fugir ao avistar uma barreira policial. Após uma perseguição, flagraram o grupo correndo a pé para dentro da mata. Bope foi surpreendido momentos depois com tiros, iniciando um confronto com os bandidos, sendo que 4 deles acabaram mortos. Eles chegaram a ser socorridos, levados para um hospital, mas não resistiram.

