Destaques 11/06/2021 14:40 MidiaNews NOVA BANDEIRANTES: Bope mantém caçada e acredita que 8 bandidos estejam na mata O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tenente-coronel Ronaldo Roque O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tenente-coronel Ronaldo Roque, afirmou que acredita haver pelo menos mais oito integrantes do bando do Novo Cangaço escondidos nas regiões de mata em Nova Bandeirantes. O grupo faz parte da quadrilha que no último dia 7 roubou duas cooperativas de crédito, fez vários disparos e fugiu levando reféns no Município. Na tarde desta quinta-feira (10), quatro criminosos foram mortos em confronto com os soldados do Bope. No entanto, apesar da evolução da ação policial, os mais de 100 agentes das forças de segurança continuam atuando para localizar os outros foragidos. “Por conta das imagens a gente calcula que são mais de 10 que cometeram o delito, de 10 a 15 pessoas. Então se houve quatro indivíduos que participaram [mortos], a gente acredita que tem um número de pelo menos oito ainda foragidos”, afirmou em entrevista ao MidiaNews. O tenente-coronel ainda relatou que não pode dizer com exatidão onde os criminosos estão escondidos, porém acredita que ainda possam estar próximos à região onde houve o conflito com policiais do Bope. “Acreditamos que não no mesmo lugar, mas acreditamos que ainda estão na mata, na região ainda. Pelo local onde aconteceu”, acrescentou o comandante. O confronto ocorreu após os policiais do Bope serem chamados pela equipe da Força Tática. Na ocasião os militares que viram uma camionete branca fugindo assim que o motorista avistou a barreira policial, retornado com o veículo pela Estrada Procomp. A equipe da barreira foi atrás dos suspeitos e avistaram as pessoas abandonado o carro, correndo em direção à mata. A região onde os foragidos estariam escondidos próximo à cidade de Apiacás. Apesar da ação que resultou na morte de quatro criminosos, o comandante não classificou o confronto como uma resposta aos bandidos do Novo Cangaço, mas sim uma operação para cumprir a lei e resguardar a segurança da comunidade. “Quando se fala, ‘houve um confronto que veio a óbito criminosos’ a gente não atua nesse intuito. A gente vai para tentar capturar, prender e fazer cumprir a lei. [...] Quando a gente reage, reage dentro das excludentes de ilicitude, porque a nossa vida também importa, nossa vida enquanto policial”, explicou. No momento o tenente-coronel Roque e diversas equipes de segurança pública do Estado estão em Nova Bandeirantes e seguem fazendo buscas para tentar encontrar os foragidos. Além dos criminosos soltos, estima-se que ainda faltam ser apreendidos pelos menos mais três montantes do dinheiro roubados em duas cooperativas de crédito. Na ação da tarde de ontem a Polícia apreendeu mais de R$ 162 mil com os bandidos mortos. "O Bope, a Polícia Militar, a Segurança Publica do Estado estão se empenhando no intuito de capturar, e localizar esses criminosos, assim como devolver a dignidade, segurança e proteção à sociedade do Município de Nova Bandeirantes, que se sentiu fragilizada com a ação desses criminosos", finalizou.

