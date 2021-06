Destaques 11/06/2021 15:11 Só Notícias/Luan Cordeiro Alta Floresta registra movimento de 11,9 mil passageiros no aeroporto no quadrimestre O balanço do ministério dos Transportes e Aviação Civil apontou que, de janeiro a abril deste ano, 11.999 passageiros passaram pelo aeroporto Piloto Oswaldo Marques Dias, em Alta Floresta. A média é de 2,9 mil a cada mês e aproximadamente 100 pessoas/dia passando pelo terminal. Janeiro foi o período recordista de movimentação, quando 4.961 embarcaram e desembarcaram. Em fevereiro foram 2.733, março registrou 2.380 mesmo durante agravamento da pandemia, e abril teve 1.925 passageiros. Só Notícias constatou que, apesar dos números, houve redução de 7,51% em comparação ao mesmo período de 2020, quando o movimento foi de 12.974 pessoas (5.890 em janeiro, 4.122 em fevereiro, 2.962 em março, e abril não teve voos). Já em relação as aeronaves que pousaram e decolaram, são 144 em 2021, média de cerca de pouco mais de uma por dia. A redução, no entanto, é de 6,49% em comparação a 2020, quando foram 154 entre janeiro e abril. Considerando todos os meses de 2020, 34,267 passageiros embarcaram e desembarcaram na unidade. A média é de 2.855 pessoas passando no terminal por mês, isto significa que a deste ano, por enquanto, é superior. Outro ponto constatado é que queda de Alta Floresta é inferior a média nacional que foi de 32,98% no fluxo doméstico no primeiro quadrimestre de 2021. Atualmente, uma companhia atua no município, com voos para Cuiabá.

