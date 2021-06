Destaques 12/06/2021 05:19 Jornal Mato Grosso do Norte PARA PAGAR UTI: Câmara aprova suplementação de R$ 4,9 milhões para pagar UTI Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou por unanimidade o Projeto de Lei 2.110/2021 de Autoria do Executivo, em sessão extraordinária, realizada na manhã desta quinta-feira, 10. O referido projeto altera a lei nº 2.616, de 22

de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2021. E, autoriza abertura de crédito adicional suplementar, com base na lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Trata-se de propositura que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.950.000,00 (quatro milhões novecentos e cinquenta mil reais), destinado à suplementação no orçamento vigente do município de Alta Floresta, para dar respaldo às transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde – SES/MT e Fundo Nacional de Saúde – FNSpara financiamento das despesas com os Leitos de UTI – II Adulta.

Conforme consta no Decreto Estadual nº 521/2020 e portaria SES nº 249/2020 (anexo), que cria o Programa Emergencial para abertura e habilitação de novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva – UTIs- em todo o Estado de Mato Grosso, o município de Alta Floresta está habilitado para receber o cofinanciamento dos leitos de UTI.

O Projeto de Lei tramitou na Câmara de Vereadores em Regime de Urgência Especial, sendo considerado que parte dos recursos financeiros, ou seja, relativo Fundo Estadual de Saúde – SES/MT, já se encontram disponibilizados em conta bancária, necessitando, portanto, da suplementação orçamentária específica para realização das despesas.

Em Alta Floresta, o Hospital e Maternidade Santa Rita é o único da rede particular que presta serviços de UTIs para o município e o Estado de Mato Grosso.

