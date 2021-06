Destaques 12/06/2021 05:48 Lindomar Leal/Assessoria Prefeitura define empresa para execução da obra de pavimentação asfáltica no Boa Nova II Vereadores Marcos Menin e Claudinei de Jesus enaltecem a emenda destinada pelo deputado federal Juarez Costa (MDB) para contemplar 21 ruas e avenidas com mais de 35 mil metros quadrados de asfalto A Prefeitura de Alta Floresta deu um importante passo na execução de um projeto de mais de 35 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Boa Nova II, com a definição da empresa que irá executar a obra. O anúncio da empresa vencedora aconteceu na manhã desta quinta-feira (10) durante sessão de concorrência pública realizada no auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF). A empresa Braga Construções e Serviços Ltda-EPP de Cuiabá apresentou a menor proposta e sagrou-se vencedora do certame. Serão pavimentadas a Avenida São Carlos, Rua São Cristóvão, Rua São Sebastião, Rua São Francisco, Rua São Judas, Rua São Benedito, Rua São Braz T1, Rua São Braz T2, Rua São Luiz T1, Rua São Luiz T2, Rua Santa Luzia T1, Rua Santa Luzia T2, Rua São Cosme Damião T1, Rua São Cosme Damião T2, Rua São Geraldo, Perimetral Senhora Santana, Via Santa Rita, Rua Santo Antônio, Rua Santa Clara, Rua Santa Mônica e Rua São Gerônimo. A Prefeitura de Alta Floresta estimou gastar com a obra, incluindo o valor da emenda mais a contrapartida do município, o montante de R$ 5.494.207,81. Entretanto, a proposta vencedora foi de R$ 5.278.007,37 para a execução de 35.822,83 metros quadrados de pavimentação, drenagem superficial como meio-fio e sarjeta, drenagem profunda com a implantação de galeria pluvial, passeio público com acessibilidade e sinalização viária. A previsão da Prefeitura de Alta Floresta é que esta obra seja concluída em 150 dias a partir do seu início. O convênio foi celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e o município de Alta Floresta. Os vereadores Marcos Roberto Menin e Claudinei de Souza Jesus, ambos do MDB, acompanharam a sessão e enalteceram a emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Juarez Costa (MDB) para contemplar 21 ruas e avenidas com mais de 35 mil metros quadrados de asfalto. “É um sonho que será realizado graças a Deus e ao deputado Juarez, com empenho do governador do Estado, como do prefeito anterior e o atual. Hora nenhuma medimos esforços para que isso acontecesse e agora foi feito a licitação, acredito que até o dia 30 desse mês o prefeito dará a ordem de serviço e a empresa tem que começar e terminar a obra esse é o nosso desejo e o desejo dos moradores do Boa Nova”, frisou o vereador Menin. “A realização desse processo licitatório é muito importante, então, para o bairro é muito bom, moro no bairro há mais de 30 anos e o bairro sempre foi carente de asfalto, a cobrança estava grande por parte da população e com razão. Agora, nós como vereador estaremos cobrando serviço de qualidade da empresa até a conclusão. Agora vamos brigar, já tem o compromisso com o deputado Juarez Costa para que aconteça também com o Boa Nova I”, ressaltou o vereador Claudinei.

