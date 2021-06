Destaques 13/06/2021 05:47 Redação com Folha Max NOVA BANDEIRANTES: Policia investiga ligação de empresário com assaltantes do novo cangaço caminhonete S-10 registrada em nome de Romário Batista de Oliveira, de 35 anos, um dos mortos na ação policial, estava na casa do empresário Foto: Reprodução Como parte das investigações sobre o confronto policial que resultou na morte de quatro homens apontados como participantes do assalto na modalidade novo cangaço no município de Nova Bandeirantes, a Polícia Civil encontrou uma caminhonete S-10 de cor branca registrada em nome de Romário Batista de Oliveira, de 35 anos, um dos mortos na ação policial. O veículo estava na casa de Luiz Miguel Melek, de 40 anos, morador de Alta Floresta, que também foi morto no confronto. Familiares de Luiz disseram que ele era empresário em Alta Floresta e negaram qualquer envolvimento dele com o assalto praticado no dia 4 deste mês ou com os assaltantes. Por isso, parentes de Luiz denunciaram um possível erro por parte dos policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que mataram o quarteto na tarde da última quinta-feira (10). Contudo, o cruzamento de dados e informações de perfis em redes sociais mostrou que Luiz e Romário, conhecido por “Romarinho”, eram amigos no Facebook. Agora, a caminhonete em nome de Romário encontrada na casa de Luiz reforça a suspeita do possível envolvimento do empresário com os criminosos. Conforme informações relativas ao caso, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações de que o veículo de Romário estaria na casa de Melek, que não tem histórico de passagem pela polícia. Segundo informações policiais, Romarinho era do Piauí e já tem ficha policial tento participado de outros assaltos nos estados da Bahia e Pernambuco. O terceiro morto no confronto com o Bope é Maciel Gomes de Oliveira, de 36 anos. Ele seria de Pernambuco e tinha histórico criminal naquele estado do Nordeste por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo e roubo. O quarto morto não teve o nome divulgado até o momento. Tropas da Polícia Militar continuam mobilizadas numa “caçada” ao restante do bando, pois existe a suspeita de que pelo menos 10 assaltantes ainda estejam escondidos em regiões de mata no município de Nova Bandeirantes ou cidades vizinhas. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil, por meio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), investiga o assalto e também o histórico dos quatro mortos no confronto. O coronel do Bope acrescentou que em nenhum momento da ação Luiz Miguel pediu ajuda aos policiais, descartando a versão de que poderia estar ali como refém ou de passagem. “Ele estava junto com a quadrilha. Fugiu com eles para a mata e estava junto no momento do confronto. A informação que temos é que ele deu apoio à quadrilha nos assaltos”, disse Roque Roque disse, ainda, entender a dor e a revolta da família e declarou que não irá entrar em um debate sobre a morte do empresário. Mas que a Polícia Civil irá instaurar um procedimento para investigar o caso e tudo será esclarecido. Além de Luiz Miguel, que tem 40 anos, foram mortos Romário de Oliveira Batista, de 35, e Maciel Gomes de Oliveira, de 37.

