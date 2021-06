Destaques 13/06/2021 08:07 Corpo de Bombeiros realiza buscas por homem supostamente desaparecido em Nova Monte Verde As buscas continuam neste domingo (13), o proprietário da fazenda procurou auxílio junto ao Corpo de Bombeiros relatando que o gerente saiu na manhã de sexta-feira (11) fazer uma verificação no pasto. O veículo utilizado pelo gerente foi localizado, porém o homem de 46 anos não foi visto.

O caso foi registrado na Fazenda São João da Floresta no município de Nova Monte Verde. O proprietário relatou que o desaparecido saiu de camionete, uma F-4000 cor cinza, na verificação do pasto e foi achada somente a camionete, com a suspeita de que o homem se perdeu. Três militares foram enviados na manhã de ontem, as buscas seguem neste domingo.

