Destaques 13/06/2021 17:16 Funcionário de empresa de segurança morre em acidente no trevo São Cristóvão na MT-208 Fotos: Jones Luz O acidente aconteceu no trevo São Cristóvão na rodovia MT-208, via de acesso as principais avenidas do município de Alta Floresta. Envolveu uma motocicleta Crosser e uma caminhonete F-4000 por volta das 08h da manhã deste domingo (13). Conforme informações repassadas a redação do site Nativa News, ambos veículos seguiam na rodovia, em sentido contrário, no trevo de acesso ao centro do município, o condutor da motocicleta, funcionário de uma empresa de segurança, realizou a conversão para adentrar no município, momento em que houve o choque com a caminhonete. O motociclista foi identificado como Haroldo Felipe Padilha de 32 anos, faleceu no local do impacto. O caso foi registrado pela Polícia Militar, atendido pelo Corpo de Bombeiros, as causas do acidente devem ser apuradas.

