Destaques 13/06/2021 18:19 Redação I Nativa News com Assessoria Nova Monte Verde: homem que estava desaparecido em fazenda é localizado Foto: Divulgação O homem foi encontrado nas primeiras horas da manhã deste domingo (13), sem ferimentos aparentes, relatou que havia se perdido durante a vistoria e que dormiu em uma área da fazenda conhecida por retiro. A equipe de buscas do Corpo de Bombeiros contou com apoio de trabalhadores da fazenda e da Polícia Militar.

Conforme registro da instituição, a equipe foi deslocada até a São João da Floresta, Nova Monte Verde, onde foi informada que funcionários da fazenda realizavam as buscas desde a tarde de sexta. A guarnição fez o levantamento de informações diversas para estabelecer as estratégias de busca e realizou a primeira incursão com objetivo de realizar o reconhecimento da área, dividindo-se em duas equipes, a partir do ponto em que a vítima deixou o veículo em que estava. As buscas pararam as 18h, a equipe do Corpo de Bombeiros coletou informações sobre o homem de 46 anos junto a esposa e o filho. As 05h da manhã, quando a equipe iniciava as estratégias de buscas, um funcionário informou que a vítima desaparecida foi localizada e que estava em deslocamento ao encontro do grupo. O homem estava em estado de saúde, não apresentando quadro de desidratação ou ferimentos aparentes. Ao ser perguntado sobre o ocorrido, reportou que estava realizando vistoria do serviço feito na fazenda e quando deu-se por conta já não conseguia mais voltar. Seguiu até uma outra área da fazenda denominada retiro, onde pernoitou por lá, tomou água de um riacho e se alimentou de castanha. Que foi avistado por dois funcionários de um outro sítio e se deslocou na parte da manhã até a fazenda em que trabalha.

Assim, as buscas foram encerradas.

