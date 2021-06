Destaques 13/06/2021 20:39 Gazeta Digital 6 mato-grossenses batem 'na trave' e ganham R$ 65 mil na Mega-Sena A noite de sábado (12) foi de sorte para 6 mato-grossenses, que acertaram 5 números na Mega-Sena e irão levar para casa R$ 65.129,22. Foram 4 em Cuiabá, um em Paranatinga (373 km ao sul da Capital) e outro em Primavera do Leste (231 km ao sul). Os 6 sortudos fizeram apostas simples e um dos ganhadores da Capital fez o seu jogo pela internet. Foram sorteados no concurso 2.380 os números 11, 16, 20, 24, 39 e 53. De acordo com o site das Loterias Caixa, fazendo uma aposta simples, de 6 números com o custo de R$ 4,50, a chance de acertar 5 números é de uma em 154.518. O concurso teve um ganhador que acertou os 6 números e levou R$ 43,2 milhões. A aposta foi realizada em Balneário Camboriú (SC) e também foi do tipo simples. Em Mato Grosso, outros 77 apostadores acertaram 5 números e ganharam R$ 928,24. Essas apostas foram feitas em cidades como Cuiabá, Sorriso, Várzea Grande, São José do Rio Claro, São José dos Quatro Marcos, Rondonópolis, Peixoto de Azevedo, Novo São Joaquim, Nova Brasilândia, Campo Novo do Parecis, Barra do Garças Araputanga, entre outros.

