Destaques 15/06/2021 05:35 Arão Leite/J. Cidade Caça a ladrões do ‘Novo Cangaço’ em Nova Bandeirantes continua intensa Seguem intensificadas as caças ao bando que assaltou as agências Sicoob e Sicredi na cidade de Nova Bandeirantes, a 200 KM de Alta Floresta. Um cerco a mata de pelo menos 200 hectares é mantido em uma estrada conhecida como Estrada Procomp, de acesso aos garimpos do Novo Astro e Juruena e que tem saídas para outras regiões. As forças de segurança acreditam que os elementos, cerca de oito, ainda estejam dentro da floresta e possam sair a qualquer momento.

Na semana passada quatro pessoas morreram em suposto confronto com o Bope, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Foi na quinta-feira que a Tropa de Elite depois de chamada pela Força Tática conseguir interceptar uma caminhonete com quatro pessoas apontadas como suspeitas e que se embrenharam na mata. Foi então que o Bope também entrou e pouco tempo depois teria ocorrido o tiroteio. Morreram na ação policial Maciel Gomes de Oliveira, Romário Batista de Oliveira, Luiz Miguel Melek e um quarto indivíduo agora identificado como Rodrigo com apelido de Índio.

Em Alta Floresta o corpo de Luiz Miguel Melek foi sepultado final de semana. Entre os mortos, ele é apontado sem histórico policial e a família, além de amigos asseguram que o empresário, sócio proprietário de uma loja de motos não teria qualquer envolvimento com o roubo e que pode ter sido mais uma vítima dos bandidos que acabou morrendo no confronto com a polícia.

Mas a situação é investigada. Uma caminhonete, possivelmente de Romário, encontrada na garagem do empresário Melek é produto de acareação, mas a polícia não fala sobre o andamento da investigação. Os delegados da região dizem que toda a apuração é coordenada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado.

Enquanto isso, o Bope, Ciopaer, Goe, Força Tática e outras forças especializadas seguem na região de Nova Bandeirantes, no cerco em busca dos demais suspeito

