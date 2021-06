Destaques 15/06/2021 06:47 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Produtores buscam apoio do Legislativo e do Executivo para pavimentação da MT-010 Tuti (PSDB) e Menin (MDB), presidente e vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, respectivamente, participam de reunião com produtores que buscam parceria para pavimentar uma das principais rodovias de Alta Floresta Foto: Divulgação Os vereadores Tuti (PSDB) e Marcos Menin (MDB) participaram de uma importante reunião na manhã desta segunda-feira (14), com produtores rurais e o prefeito Chico Gamba para discutir a formação de uma parceria entre iniciativa privada e o poder público envolvendo o Legislativo Municipal e o Poder Executivo para a viabilidade da pavimentação da MT-010. Durante a reunião os empresários que possuem propriedades na rodovia estadual informaram que estão se organizando para a elaboração de projetos para pavimentação e pediram o apoio da Prefeitura de Alta Floresta. A MT-010 é uma importante rodovia que faz a ligação do município de Alta Floresta com outros municípios e outras regiões de Mato Grosso, e é a principal rota do transporte de gado e grãos produzidos no Setor Sul e Pista do Cabeça, dois dos maiores setores de Alta Floresta. Para os vereadores Tuti e Menin a pavimentação da rodovia estadual é fundamental para melhorar a logística de transporte para o setor produtivo, além de beneficiar toda a população daquela região. Os vereadores consideram também importante a parceria com o poder público.

