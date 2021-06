Destaques 15/06/2021 12:30 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motociclista tenta ultrapassagem pela direita e bate em carro Foto: Reprodução O acidente foi registrado na tarde de ontem (14) no bairro Cidade Bela em Alta Floresta. A condutora da motocicleta, uma adolescente de 15 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações e levada para cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin. O caso foi registrado pela Polícia Militar.

Para os militares, o condutor do veículo relatou que seguia na Avenida Jucelino Kubitschek, que levava a esposa para fazer as unhas, ao realizar uma conversão a direita, a motocicleta estava realizando uma ultrapassagem e acabou abalroando no veículo. Relato confirmado pela adolescente, que informou que o condutor não acionou a seta, disse não ser habilitada e que a motocicleta era do namorado.

Diante os fatos o boletim de acidente foi confeccionado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Voltar + Destaques