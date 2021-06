Destaques 15/06/2021 18:28 Dionéia Martins I Assessoria Altaflorestense concorre ao Miss Teen Mato Grosso Neste sábado e domingo acontece em Sinop o Miss Teen Mato Grosso. Alta Floresta será representado pela bela Jamille Beretta, 18 anos. Estudante do 5° semestre de Agropecuária, mede 1,79 MT e disputa uma vaga para o Miss Brasil. Ao todo 18 candidatas de Mato Grosso disputam a coroa que dará direito a concorrer ao Miss Brasil. A jovem que sonha em ser modelo profissional, conta com a parceria dos empresários locais e amigos para participar do evento e ainda tem a missão como uns dos requisitos para o concurso de arrecadar brinquedos que serão doados para crianças carentes. “Todos são convidados a colaborar. Aceitamos não somente brinquedos novos, mas também aqueles usados que estejam em bom estado”, frisa a Miss. A candidata Miss Teen Mato Grosso conta com o apoio da Secretária de Cultura e Juventude de Alta Floresta, Elisa Gomes. “Embora não seja um evento oficial, a Secretaria de Cultura está ajudando naquilo que é possível, é a beleza de Alta Floresta que sobe no palco para representar e levar o nome de nossa cidade, quem puder contribuir com a nossa miss, ficaremos gratas”, disse Elisa.

