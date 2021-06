Destaques 16/06/2021 06:09 Caetano Silva - ZE DUDU Acusado de crimes em Nova Monte Verde, Nortelândia e Arenápolis é preso em Parauapebas Resultado de trabalho investigativo da Polícia Civil em Parauapebas, Jamilson Lopes Martins, 42 anos, foragido do Estado de Mato Grosso (MT), foi preso na tarde de ontem, segunda-feira (14), no Bairro Cidade Jardim. Contra ele existem três mandados de prisão em aberto: dois de prisão preventiva e um por prisão civil, todos expedidos pelo Tribunal de Justiça do MT. Jamilson responde pelo crime de homicídio qualificado, com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da cidade de Nortelândia. Também pesa contra o preso o crime de estupro de vulnerável, cujo mandado de prisão foi expedido pela Vara única de Nova Monte Verde. Foi cumprido também o mandado de prisão civil, expedido pela Vara única de Arenápolis. Jamilson Lopes foi capturado após inúmeras diligências feitas pelos investigadores da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, cujo diretor, delegado Élcio Fidelis de Deus, contou que a prisão do foragido se deu após a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso comunicar à PC local sobre a possibilidade de o foragido estar escondido na cidade. Na manhã desta terça-feira (15), Jamilson Martins passou por exame de corpo delito no IML e, em seguida, foi encaminhado para a Cadeia Pública de Parauapebas, onde aguardará até ser recambiado para o Mato Grosso. Preso pilotando moto roubada Mayko de Oliveira Xavier foi preso na noite de ontem (14), ao ser abordado no Bairro Vila Rica, por uma guarnição da Polícia Militar, do patrulhamento em motos. Ele trafegava pela esquina das ruas Itacaiúnas e Pedro Álvares Cabral, quando foi interceptado. Revistado, com Mayko nada que o incriminasse a princípio foi encontrado. Porém a moto que ele pilotava, uma Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha, sem placa, consta no sistema de Informações de Segurança pública com registro de roubo ou furto. O homem e o veículo foram conduzidos para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

