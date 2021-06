Destaques 16/06/2021 18:41 Clenia Goreth PEIXOTO DE AZEVEDO: Acordo judicial garante recursos para estruturação de Polícia Ambiental Foto: Polícia Ambiental. Mais de R$ 80 mil foram destinados ao Batalhão da Polícia Ambiental de Peixoto de Azevedo, município distante 674 Km de Cuiabá, para estruturação do setor de fiscalização. Os recursos foram viabilizados por meio de acordo judicial proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A lista de equipamentos e objetos a serem adquiridos inclui notebooks, GPS, Kit fiscalização, projetor, cadeira para barco, entre outros itens. O promotor de Justiça Marcelo Mantovanni Beato explica que a estruturação da Polícia Ambiental serve como incentivo à fiscalização na região.

“Os objetos e equipamentos a serem adquiridos, pela própria natureza, são fundamentais para a execução das missões. É uma forma de estímulo para realização do trabalho de fiscalização na região”, afirmou o promotor de Justiça.

DESMATAMENTO - Em janeiro deste ano, Peixoto de Azevedo foi incluído na lista de municípios prioritários que atingiram desmatamento anual superior a 40 km2. Entre os requisitos para entrar nessa lista, estão: área total de floresta desmatada em 2019 igual ou superior a 80 km²; área total de floresta desmatada nos últimos três anos igual ou superior 160 km²; e aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos.

