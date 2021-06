Destaques 16/06/2021 19:08 Fernanda Renatè | Estadão Mato Grosso Nova Bandeirantes: Comandante do Bope diz ter encontrado vestígios dos assaltantes na mata Foto: Reprodução O tenente-coronel Ronaldo Roque, comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), afirmou que equipes encontraram vestígios de que os bandidos estiveram na mata. Os policiais realizam as buscas na região pelo restante da quadrilha envolvida no assalto a duas agências bancárias em Nova Bandeirantes (997 km de Cuiabá) no dia 4 deste mês. A força-tarefa deve durar até a localização de todos os envolvidos. A reportagem conversou com o comandante e ele afirmou que os criminosos ainda estão escondidos na mata. "Nós já tivemos vestígios de possível permanência dos bandidos na mata. Com certeza eles ainda estão dentro da mata", explicou. De acordo com o comandante, a própria comunidade está auxiliando nas buscas através de denúncias anônimas. "A população tem auxiliado com informações que estão sendo checadas. No entanto, as equipes estão firmes nas buscas dentro daquilo que já tínhamos definidos como linhas de ações. Apenas ampliamos um pouco mais a linha de cerco", afirmou Ronaldo Roque. O comandante informou que as buscas estão sendo realizadas de manhã e de noite com incursões apé, equipes motorizadas, equipes que tomam conta das barreiras e o apoio aéreo através do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). O tenente-coronel Ronaldo Roque finalizou a entrevista se mostrando confiante na ação policial que já dura 13 dias. "Além de todas as buscas que estão sendo realizadas in loco, é importante ressaltar o trabalho de investigação da Polícia Civil realizada pelo serviço de inteligência. Nós acreditamos que tudo isso trará um resultado favorável", comentou o comandante. CONFRONTO A força-tarefa que conta com 120 homens está há mais de duas semanas em operações nas regiões de mata em busca dos oito foragidos envolvidos no a ação criminosa. Na última quinta-feira (10), quatro suspeitos foram mortos em confronto com os policiais. Três deles foram identificados como Romário de Oliveira Batista, de 35 anos, Luiz Miguel Melek, de 40, e Maciel Gomes de Oliveira, de 37. O quarto suspeito ainda não foi identificado.

Voltar + Destaques