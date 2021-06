Destaques 17/06/2021 05:30 Vitória Gomes/Midianews Comandante do Bope divulga vídeos e pede ajuda de moradores em Nova Bandeirantes O comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), tenente-coronel Ronaldo Roque, divulgou um vídeo na manhã desta quarta-feira (16) pedindo ajuda aos moradores de Nova Bandeirantes para localizar os criminosos foragidos na região. As imagens foram gravadas na mata onde os policiais estão fazendo buscas para encontrar o bando do Novo Cangaço, que aterrorizou a cidade no início do mês. O tenente-coronel pede aos donos de propriedades rurais que denunciem caso vejam situações suspeitas. Ele ainda informa que ontem os agentes receberam muitas informações de moradores da região, que estão ajudando nas diligências. “Aproveito a oportunidade para orientar a toda a sociedade, sobretudo a comunidade rural, que ao constatar qualquer situação estranha nas suas propriedades ou próximas destas, que comunique a Polícia Militar, que vamos in loco checar”, afirmou. Os policiais do Bope já estão há 13 dias em operações nas regiões de mata em busca dos oito foragidos que assaltaram duas cooperativas de crédito no Município. Na última quinta-feira (10) quatro suspeitos já haviam sido localizados e mortos em confronto. Na manhã de ontem, em entrevista, Roque afirmou que é pouco provável que os criminosos tenham fugido de Mato Grosso. O comandante descartou a possibilidade do bando ter atravessado para o Amazonas e Pará. No vídeo divulgado hoje, o tenente-coronel reforçou a ideia e afirmou que as equipes seguem empenhadas em encontrar o bando foragido. “Temos subsídios suficientes para acreditar que ainda se encontram na região, na mata, os criminosos e continuamos firmes nas buscas no intuito de localizá-los e capturá-los. Por aqui a missão não para, vamos para frente. Tenham todos um bom dia”, finalizou.

Voltar + Destaques