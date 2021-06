Destaques 17/06/2021 05:42 Redação I Nativa News com Assessoria Alta Floresta: Vereador cobra retomada da construção da Creche do bairro Cidade Bela O vereador Derci Paulo Trevisan (PSDB), o Pitoco, está cobrando do Executivo Municipal a conclusão da construção de uma creche padrão tipo 1 no bairro Jardim Imperial. A obra foi lançada em novembro de 2016, no entanto, encontra-se paralisada há pelo menos dois anos.

Na sessão ordinária de terça-feira (8), Pitoco cobrou informações referentes aos valores já investidos na obra e a previsão de retomada da construção. “Até agora não recebi os esclarecimentos sobre o que foi feito daquela verba que foi gasto lá e não foi concluída a obra”, cobrou ao ressaltar a preocupação dos moradores com a demora na conclusão da obra.

Pelo projeto inicial a creche terá mais de 2 mil metros quadrados de área construída, distribuídos entre 10 salas de aula, área de recreação, cozinha, refeitório, banheiros adaptados para os alunos tomar banho, área para cultivo de horta e jardinagem, além de sala de professores e direção.

A unidade será a nova sede Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico, que há anos funciona em um prédio alugado pela Prefeitura de Alta Floresta localizado aos fundos da Igreja Católica do bairro Cidade Bela.

Para o vereador Pitoco a conclusão da obra é fundamental para a finalidade do investimento, mas principalmente porque a nova estrutura dará mais conforto, comodidade e segurança aos alunos quando o atendimento puder ser presencial novamente, além de melhorar as condições de trabalho dos profissionais.

O projeto inicial prevê ainda que na nova estrutura a Escola Trenzinho Mágico terá capacidade para atender 240 crianças em período integral ou 120 alunos por turno. O valor inicial da obra era R$ 2.013.173,69 (dois milhões, treze mil, cento e setenta e três reais e sessenta e nove centavos). O investimento é partilhado pela Prefeitura de Alta Floresta, que adquiriu o terreno com a aprovação da Câmara de Vereadores, e o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como fonte do recurso investido na construção.

