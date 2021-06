Destaques 18/06/2021 06:47 Redação I Nativa News Alta Floresta: advogado e mulher são detidos por suposta ligação com Comando Vermelho A prisão do advogado aconteceu após denúncias de uma mulher que foi detida durante investigação relacionada a fuga de suspeitos do assalto no município de Nova Bandeirantes, ocorrido no dia 04 de junho. Com a suspeita foram localizadas armas de fogo, drogas e produtos relacionados ao tráfico de drogas. A suspeita relatou "prestar serviço" ao Comando Vermelho e que o advogado era pago mensalmente para cuidar dos interesses da "Família CV".

O fato foi registrado pela Polícia Judiciária Civil na tarde de quarta-feira. A mulher foi detida e em uma residência em construção, de propriedade da mesma, foi encontrado um barril lacrado com cadeado, no interior haviam grandes porções de substâncias análogas a maconha e cocaína, balança de precisão e um caderno de anotações. A suspeita mostrou interesse em colaborar com a polícia, alegando que a "família" não permitiria que permanecesse viva se fosse presa. Houveram alguns contatos com a suspeita durante as buscas da polícia em uma chácara onde ela informou que havia um traficante que a polícia procura.

A suspeita informou que um advogado cuidava dos interesses da "Família CV", que recebia mensalmente pelo trabalho acompanhando prisões, advogando para a soltura de pequenos traficantes, assim garantindo que o nome do "chefe" não apareça em depoimentos. Este advogado fez contato com a mulher detida, na residência, sem saber da presença da polícia, o suspeito se apresentou e recebeu vós de prisão.

O advogado foi conduzido para as devidas providências, junto com a suspeita. O jovem advogado é recém contratado da prefeitura de Alta Floresta. O caso segue sendo investigado.

Voltar + Destaques