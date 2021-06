Destaques 18/06/2021 13:06 Carlos Alberto de Lima I Assessoria Secretaria de Meio Ambiente de Alta Floresta abre seletivo para contratar brigadistas Foto: Divulgação | Brasília Ambiental A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Alta Floresta irá contratar brigadistas para compor a brigada no combate a incêndio. Para um total de seis vagas as inscrições iniciaram nesta sexta-feira, 18 de junho, e vão até a próxima quinta, 24 de junho. Segundo a secretária de Meio Ambiente Gercilene Meira, são seis vagas para um período de quatro meses com um salário de R$ 1.720,00 (mil setecentos e vinte reais) e os candidatos deverão ter entre 18 e 59 anos, possuir o ensino fundamental completo e apresentar laudo médico de aptidão física. Nos critérios de avaliação consta como principal requisito o teste de aptidão física, seguido de análise curricular e do curso de formação de brigadistas. As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SECMA) ou pelo email [email protected],br

