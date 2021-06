Destaques 18/06/2021 19:11 MT-320: Ultrapassagem forçada provocou acidente entre duas caminhonetes Foto: Divulgação - VIA BRASIL O choque entre os veículos foi registrado por volta das 10h na manhã desta sexta-feira (18) durante uma ultrapassagem na rodovia MT-320, próximo ao município de Colíder. Apenas danos materiais foram registrados.

O acidente envolveu duas caminhonetes Hilux, uma de cor preta e outra de cor branca. Conforme registro da concessionária Via Brasil, a caminhonete preta tentou forçar a ultrapassagem em uma carreta, acabou provocando choque transversal com a outra caminhonete.

Ambos veículos rodaram, o trânsito ficou interrompido por alguns momentos, sendo liberado posteriormente.

Voltar + Destaques