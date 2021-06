Destaques 19/06/2021 06:37 Balcão de empregos da CDL Alta Floresta auxilia o ingresso no mercado de trabalho A CDL Alta Floresta lançou esta semana o Balcão de Empregos como um portal de divulgação das vagas de trabalho disponibilizadas pelas empresas. A iniciativa vai auxiliar os lojistas que estão em busca de profissionais qualificados e para os cidadãos que buscam o ingresso ou reingresso no mercado de trabalho. O serviço é oferecido de forma gratuita para os lojistas associados da CDL Alta Floresta. A atualização das informações é feita pela CDL Alta Floresta de acordo com as informações disponibilizadas pelas empresas garantindo, assim, a celeridade nos processos de contratação que beneficiarão tanto os cidadãos que buscam um emprego quanto as empresas que necessitam da mão de obra. O profissional que está buscando o ingresso ou reingresso no mercado de trabalho poderá preencher o currículo de forma rápida e simples acessando o site da CDL Alta Floresta clicando aqui. A inserção e todas as informações solicitadas será muito importante para o processo de seleção. Para facilitar ainda mais a inserção no mercado de trabalho, a CDL Alta Floresta fará a análise do currículo e o encaminhamento de acordo com as vagas disponibilizadas pelas empresas. A entrevista e todo o processo seletivo para contratação do profissional será feito pelo empregador.

