O delegado da Gerência de Combate ao Crime Organizado informou essa semana que o quarto elemento morto pelo Bope em confronto na mata na região de Nova bandeirantes, era residente no município de Alta Floresta. Valdeir Porto Costa, procedente do estado do Pará, estaria há alguns meses no município e conforme levantamentos do serviço de inteligência, tinha fortes ligações com os outros três mortos.



Valdeir, que teria o apelido de Índio, foi morto na tarde de 10 de junho. O Bope informou que ao entrar na mata em busca de suspeitos que tentavam fugir de abordagem foram recebidos à tiro e revidou, matando Maciel Gomes Oliveira, Romário Oliveira Batista e ainda o empresário Luiz Miguel Melek.



Com exceção de Maciel que é oriundo do nordeste e com ficha criminal extensa inclusive por roubo e associação a uma quadrilha, os outros três são de Alta Floresta. Luiz era dono de uma loja de motos no bairro Bom Jesus. Romário, conhecido como Romarinho seria morador da região do grande Cidade Alta. Já o quarto elemento, identificado como Valdeir, não foi revelado o setor, mas segundo o delegado Victor Hugo, do GCCO, ele usava nome de Rodrigo Mota quando na verdade se chama Valdeir. “Todos tinham vínculo de amizade”, resumiu a autoridade policial.



A Polícia segue investigando o caso do roubo à duas agências bancárias ocorrido dia 4 de junho em Nova Bandeirantes. Além dos quatro mortos em confronto a polícia acredita haver pelo menos mais oito envolvidos e que podem estar escondidos em mata. O cerco continua com a presença do Bope, Força Tática, GCCO, Goe, Garra e ouras forças de segurança de Mato Grosso.