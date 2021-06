Destaques 19/06/2021 17:18 Redação I Nativa News Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão em Nova Bandeirantes Motociclista Alisson Barbosa dos Santos, de 22 anos, seguia sentido Centro quando colidiu na lateral traseira do caminhão e morreu. Foto: Reprodução Aconteceu no início da tarde de sábado (19) um acidente na avenida José Francisco Otenio. Centro de Nova Bandeirantes. De acordo com a Polícia Civil, um caminhão realizava uma manobra de marcha ré, retirando o veículo de uma oficina, quando o motociclista Alisson Barbosa dos Santos, de 22 anos, que seguia sentido Centro, colidiu na lateral traseira do caminhão. O motorista do caminhão permaneceu no local para prestar socorro à vítima. Alisson chegou a ser encaminhado para unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme o Boletim de Ocorrência, o motorista do caminhão Mercedes-Benz contou que ele manobrava o veículo para sair do pátio da oficina e, ao dar marcha-ré, aconteceu a batida. Ainda segundo o motorista, no momento da manobra contava com a ajuda de terceiro que o auxiliava, que o mesmo não teria visto nenhum movimento na via. O corpo foi encaminhado ao IML de Alta Floresta.

Veja também sobre Nova Bandeirantes - MT Acidente Marcha-ré Caminhão Moto Voltar + Destaques