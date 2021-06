Destaques 20/06/2021 07:15 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá MT tem mais de 330 mil eleitores com título cancelado Foto: Marcelo Camargo/AgBR Mais de 330 mil eleitores estão com o título cancelado, em Mato Grosso. Com isso, está impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, documento utilizado para o exercício de diversos direitos civis, como tirar ou renovar passaporte; tomar posse em cargo ou função pública; participar de licitações, bem como contratar com a administração pública. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), ao todo são 338.729 títulos cancelados, no Estado. Para regularizar a situação, o eleitor deve acessar o site do TRE e seguir os links: Eleitor e Eleições e Atendimento Digital ao Eleitor. Já quem estiver no exterior e teve o documento cancelado pode regularizar a sua inscrição na repartição Consular ou Embaixada do Brasil que atenda a sua localidade, munido de documento oficial de identificação, ou entrar em contato com o cartório eleitoral, quando retornar ao Brasil. O TRE-MT esclarece que uma das possíveis causas do cancelamento é a ausência às urnas por três eleições consecutivas (cada turno é considerado uma eleição). Também tem o título cancelado o eleitor que é inscrito em município onde ocorreu a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico. “Neste caso, o comparecimento era obrigatório e se ele não atendeu a convocação, sua inscrição eleitoral foi cancelada”, reforçou.

