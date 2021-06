Uma mulher de 20 anos foi agredida tapas e ponta pé pelo próprio marido, de 24 anos, na madrugada deste domingo (20) em Alta Floresta.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que ela e o agressor estavam na casa de sua cunhada bebendo cerveja com alguns conhecidos, seu amasio estava o tempo todo no celular, onde que ela desconfiou que ele estaria conversando com alguma mulher e que em determinado momento ela puxou o celular da mão do suspeito e ao olhar o celular viu que ele estava conversando com outra mulher.

O suspeito ficou irritado e pediu seu celular de volta, mas ela disse a ele que iria conversar com ela, pois ele é um homem casado, foi quando ele bateu na cara dela com um tapa e pegou o celular de volta.

A jovem relatou ainda que pediu um celular emprestado para todos que se encontrava na casa, mas ninguém lhe emprestou, em seguida quebrou o vidro do carro do suspeito com um soco por motivo de raiva. Quando novamente foi agredida com empurrão, onde que ela veio a cortar a perna esquerda.

De acordo com a ocorrência, a vítima encontrou o celular que o suspeito havia jogado na parede ligou para polícia. O suspeito foi encaminhado para a Central de Operações sem o uso de algemas e posteriormente a Delegacia para as devidas providências cabíveis.