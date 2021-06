Destaques 20/06/2021 09:30 Assessoria de Imprensa Paranaíta: visando fomentar a retomada do Turismo, secretário visita Sítio Arqueológico Pedra Preta O Secretário de Turismo de Paranaíta iniciou semana passada seu cronograma de visitas aos pontos turísticos no município, em busca de alternativas para aquecer a economia nesse seguimento, em visita ao Sítio Arqueológico Pedra Preta, localizada na zona rural distante do Município cerca de 30 km. “A Pedra Preta é Potencial Turístico com dimensões com mais de cinco alqueires de formações rochosas, a Pedra Preta de Paranaíta tem diversas inscrições rupestres e um painel principal com cerca de 12 metros de altura, e 70 metros de comprimento e escritas feitas a mais de 5 mil anos, com uma vista panorâmica com uma visão que você jamais vai esquecer. Então vale à pena conhecer o Município de Paranaíta e visitar a Pedra Preta.” Disse o Secretário Manoel Netinho. Na visita o Secretário foi acompanhado da equipe de Assessoria de Comunicação da Prefeitura, onde os mesmos puderam observar de perto esse belíssimo local que é um ponto turístico ímpar. História da Pedra Preta. Com informações da Doutora Maria Clara Migliacio arqueóloga pela MAE/USP, o sítio localizado dentro da Amazônia meridional, representa uma das maiores expressões rupestres do mundo. A notícia existente sobre o monumento Pedra Preta em Paranaíta surgiu durante a colonização dos primeiros garimpeiros a cerca de cinco décadas atrás. Através da atividade garimpeira na área durante o século XX, que veio a colonização da chamada Amazônia Mato-grossense, o monumento da Pedra Preta ficou conhecido; depois chamada pelos exploradores/viajantes como Santuário da Pedra Preta, hoje pela população paranaitense é chamada somente de Pedra Preta. Quando as pessoas dizem Pedra Preta em relação a esse magnífico ponto turístico não quer dizer que seja qualquer pedra, mas sim um local que é intensamente marcado pela presença de um grande bloco rochoso, com a presença de artes rupestres a céu aberto, que traz uma História de vida e mistério de muitos anos atrás.

