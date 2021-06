Destaques 20/06/2021 17:24 Redação I Nativa News Corpo de Bombeiros de Alta Floresta atende ocorrência de afogamento no rio Teles Pires Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta foi acionado para uma ocorrência com vítima de afogamento. Neste domingo (20), no local denominado Porto de Areia, próximo à Flutuante do Bisteca. Trata-se de um local de banho costumeiramente frequentado por moradores do município, principalmente nos finais de semana e feriados. No momento não há informações precisas da qualificação da vítima. Preliminarmente soube-se tratar de um jovem que tomava banho no rio e veio a desaparecer nas águas, não sendo mais visto. Os Bombeiros foram acionados por volta das 14 horas, começando as buscas logo em seguida, sendo realizada atividade de mergulho.

