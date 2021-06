Destaques 21/06/2021 14:24 Redação I Nativa News NOVA BANDEIRANTES: Polícia recupera 43 mil, mata dois e procura 4 assaltantes; saiba mais O primeiro encontro com os assaltantes aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira (21), quando dois homens armados se depararam com a barreira da Polícia Militar, disparos foram efetuados contra a guarnição, que revidou e solicitou reforço, mantendo a busca. Uma família foi rendida durante a fuga, os assaltantes foram atingidos, socorridos, mas não resistira, e foram a óbito. O assalto as agências de crédito Sicoob e Sicredi foi registrado no dia 04 de junho, quando cerca de 15 pessoas homens armados que usava roupas camufladas, fizeram mais de 30 pessoas reféns. No dia 10 de junho houve o primeiro confronto, quando foram mortos, Maciel Gomes de Oliveira de 37 anos, Luiz Miguel Melek de 40 anos, Romário Batista de Oliveira de 35 anos e Waldeir Porto Costa de 28 anos. Após o confronto foram recuperados R$ 164.731,25 do dinheiro roubado. O confronto nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira aconteceu próximo ao município de Nova Monte Verde, após fugir da barreira, os suspeitos adentraram a mata. Em continuidade as buscas, a Força Tática de Alta Floresta encontrou os meliantes no interior de uma residência, sendo recebida a tiros. Revidando a ação, os dois homens foram feridos, mesmo sendo socorridos, vieram a óbito. Foram apreendidas uma espingarda Cal. 12, um revólver. 38; Roupas camufladas, 02 coturnos pretos, celulares; Bateria externa de celular; Luvas e ainda recuperados R$ 43.451,75. Os assaltantes mortos foram identificados como Adailton Santos da Silva de 40 anos e Diego de Almeida Costa de 30 anos, ambos do estado de Pernambuco e participantes ao assalto a Banco do Brasil em Curimatá-PI, ocorrido em 2009.

