O PSD (Partido Social Democrático) realizou na última sexta-feira, 18, ato de filiações em Alta Floresta. Estiveram participando da cerimônia, o senador da República, Carlos Fávaro (PSD), deputado Federal Neri Geller (PP), deputado Estadual Odair Bortolini (Nininho) (PSD), o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, vereadores, empresários e outras lideranças.

Foram mais de 50 pessoas filiadas ao PSD. Entre os filiados estão o ex-prefeito de Alta Floresta Vicente da Riva, o atual prefeito Valdemar Gamba (Chico Gamba) e o empresário Rivelino dos Reis (Robertinho), que concorreu ao cargo de vice-prefeito nas últimas eleições pelo Republicanos. Vicente da Riva e Chico Gamba saíram do PSDB.

O Senador da República, Carlos Fávaro, presidente do Diretório Estadual do PSD, disse que o partido é forte.

“É um partido gigante, que tem história, não começou ontem e é um partido que teve um dos maiores presidentes da república, Juscelino Kubistchek, que foi um revolucionário, levou o desenvolvimento para o interior do Brasil e isto permanece como ideal”, disse o senador.

“Ao Chico Gamba e todos os companheiros que acabaram de se filiar, aos vereadores que estão esperando abrir a janela partidária, nós estamos muito orgulhosos em tê-los conosco nesta caminhada. O PSD é a segunda maior bancada no senado federal, com 11 senadores, temos a 3ª maior bancada da Câmara Federal, com 36 deputados. O PSD tem o equilíbrio de falar com a esquerda ou com a direita, tem o diálogo político sem preconceito, com propostas firmes e desenvolvimento pensando no social”, complementa.

O Deputado Federal, Neri Geller (PP), também esteve participando do ato de filiações do PSD disse que os dois partidos são irmãos, que tanto o PSD como o PP têm trabalhado para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso.

“Quando estamos filiando o Chico Gamba no PSD é a mesma coisa dele estar vindo para o PP, os dois partidos são irmãos aqui em Mato Grosso. Estamos filiando muitas lideranças no PSD e ao PP”, disse o deputado federal.

Para o Deputado Estadual, Odair Bortolini (Nininho), o PSD está alegre com a filiação do prefeito Chico Gamba e isso fortalece ainda mais este grupo político. “Estamos alegres com a vinda do Chico Gamba para o PSD. Isso vai fortalecer muito mais o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com o município de Alta Floresta, tem muitas coisas a acontecendo e o prefeito só vem somar com este grupo”, disse Nininho.

Já o novo filiado, prefeito Chico Gamba, fez questão de parabenizar todas as pessoas que estão se filiando ao PSD. “Ao Robertinho que foi candidato a vice prefeito, disputamos as eleições contra, mas dois dias após as eleições nós já estávamos conversando e discutindo o futuro de nossa cidade. É um prazer ter todos os empresários e agradecer a todos que se filiaram ao PSD, acreditando neste projeto. Se queremos ganhar o jogo, temos que jogar num time bom e eu estou fazendo isso, jogando num time vencedor. É motivo de muita alegria ir para esse time”, disse Chico Gamba.