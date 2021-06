Destaques 21/06/2021 15:47 Redação I Nativa News ALTA FLORESTA: motociclista fica ferido após acidente de trânsito no setor G Fotos: Caio Rodrigues O acidente foi registrado por volta das 07h30 na manhã desta segunda-feira (21), envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta Yamaha 125. o motociclista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin com escoriações.

Conforme informado a redação do site Nativa News, o motociclista, um homem de 27 anos, adentrou a avenida Paulo Pires, avenida principal do setor G, quando acabou provocando um coque contra um veículo Onix placas de Alta Floresta.

Corpo de Bombeiros foi acionado, o motociclista foi encontrado lúcido e orientado, porém reclamava de dor na perna esquerdo, recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional.

Voltar + Destaques