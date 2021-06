Destaques 22/06/2021 06:17 Prefeitura de Alta Floresta retifica Processo Seletivo de brigadistas Podem participar da seleção profissionais com formação de nível fundamental; veja as mudanças Foto: Divulgação | Brasília Ambiental A Prefeitura de Alta Floresta, no estado do Mato Grosso, divulgou uma retificação do Processo Seletivo cujo objetivo é o preenchimento de seis vagas ao cargo de Brigadista Contra Incêndios, o qual évoltado a profissionais de nível fundamental. Conforme o documento (retificação I), a alteração ocorreu nas datas de realização da etapa de Teste de Aptidão Física (TAF), que agora está previsto para os dias 26 e 27 de junho de 2021. Conforme o documento oficial, aqueles que forem admitidos na seleção devem atuar em jornada de 40 horas semanais com remuneração de R$ 1.720,24 mensais. O contrato dos profissionais terá validade de quatro meses. As inscrições serão recebidas de 18 a 24 de junho de 2021, diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está localizada na avenida Arlosto Riva, nº 3009, Centro, com atendimento no local das 8h às 16h. Também serão recebidas candidaturas por meio do endereço eletrônico [email protected], conforme especificado no edital que pode ser consultado em nosso site. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de análise de documentos, Teste de Aptidão Física (TAF), análise curricular e curso de formação de brigadista. Este Processo Seletivo tem validade de seis meses, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante caso seja necessário. download edital_de_abertura_n_02_2021.pdf download retificacao_i.pdf

Veja também sobre Alta Floresta - MT Prefeitura Processo Seletivo brigadistas Voltar + Destaques