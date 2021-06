Destaques 22/06/2021 17:24 Porco-espinho é resgatado em área urbana de Alta Floresta Foto: Divulgação O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (22) na área central do município de Alta Floresta. O ouriço foi avistado por pessoas que passavam no local, se abrigou em um arbusto até o resgate do Corpo de Bombeiros.

Popularmente chamado de porco-espinho, o ouriço andava na avenida do setor A quando foi visto, os militares foram acionados por volta de 00h20. O animal foi localizado abrigado em um arbusto na calçada, de onde foi resgatado e levado para soltura em área de reserva florestal. Curiosidade: um porco-espinho em fase adulta pode ter até 30 mil pelos prontos para ataque! O que pouca gente sabe é que os porcos-espinhos não disparam seus “espinhos” contra os inimigos. Na verdade, eles agitam todo o corpo, batem as patas traseiras no chão e os pelos soltam da pele com grande velocidade, por isso passa a impressão que eles estão sendo disparados contra um alvo. Em alguns casos, os pelos ganham tanta velocidade que podem até matar outros bichos. É um animal presente em muitos países da Europa, Ásia, África e em todo o continente americano, dos EUA até o Brasil. Interessante notar que algumas espécies de porco-espinho vivem no chão e outras em árvores com ninhos feitos nos próprios troncos. Já os terrestres fazem seus ninhos em cavernas ou cavam buracos no solo. A alimentação do porco-espinho é composta basicamente por vegetais, porém algumas espécies também comem cascas de árvores, raízes e alguns tipos de frutas. Quando existem muitos porcos-espinhos em determinadas regiões, os agricultores tem que redobrar a atenção para que plantação não seja completamente consumida pelos bichos. Curiosidades sobre o porco-espinho – Faz parte da família dos roedores; – Seu nome científico é Hystrix cristata; – O porco-espinho só toma banho quando chove; – É muito parecido com um ouriço; – Porcos-espinhos adultos podem ter até 30 mil espinhos; – Algumas espécies podem medir até 100 centímetros de comprimento, porém é mais comum encontrar porcos-espinhos entre 40 e 70 cm; – As ninhadas contam com um a quatro filhotes; – A reprodução da espécie ocorre normalmente no verão.

