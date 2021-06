Destaques 23/06/2021 06:14 Dupla morta pela polícia em Nova Bandeirantes eram acusada de assaltar o Banco em Piauí, no ano de 2016 Os assaltantes de banco Adailton Santos da Silva, 40 anos e Diego de Almeida Costa, 31 anos, foram mortos em confronto com a Polícia Militar de Mato Grosso na segunda-feira (21) após renderem um morador do município Nova Monte Verde (MT). A dupla é também acusada de assaltar o Banco do Brasil da cidade de Curimatá, no Piauí, no ano de 2016. Segundo a polícia, quatro homens chegaram a residência do morador por volta das 6h40 e pediram café e uma carona para saírem da cidade. No local também estava a mãe do homem, uma idosa que possui pressão altas e diabetes. No entanto, o plano de fuga foi frustrado após a chegada dos agentes. O morador deu um sinal aos policiais durante uma barreira. Em seguida, os assaltantes correram para a mata, quando uma equipe da Força Tática passou a procurá-los em fazendas. Em uma das propriedades, dois homens foram identificados e houve troca de tiros com a polícia. Os dois foram feridos e chegaram a ser levados para uma unidade de saúde, mas não resistiram e morreram. Adailton e Diego são naturais de Pernambuco e tinham passagens pela polícia por roubo de bancos. Os dois estavam envolvidos no roubo ao Banco do Brasil na cidade de Curimatá. Com mais estes dois, chega a seis o número de criminosos mortos após o assalto as agências bancárias. Estima-se que o grupo possa ter de dez a 15 integrantes. Porém, no mato, ainda estariam pelo menos mais cinco. No dia 10 de junho, quatro criminosos também foram mortos. São eles: Waldeir Porto Costa, 25 anos, Luiz Miguel Melek, 40 anos, Maciel Gomes de Oliveira, 37 anos, e Romário de Oliveira Batista, 35 anos. As buscas continuam com o objetivo de capturar os outros suspeitos. Segundo a polícia, o grupo faz parte do "novo cangaço" e fizeram roubos em duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes, em Mato Grosso.

