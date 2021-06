Destaques 23/06/2021 06:57 Redação I Nativa News Flutuante é destruída por incêndio no rio Teles Pires em Alta Floresta Foto: Divulgação Localizada na região vicinal 1ª Leste, a flutuante do Bisteca foi parcialmente consumida pelas chamas no início da noite desta terça-feira (22). Instalada as margens do Rio Telles Pires, o local é constantemente frequentado, ponto de finais de semana o “Porto de Areia”, o proprietário João Rodrigues conhecido por “Bisteca” se negou a deixar o local. O incêndio de grandes proporções teve início após um curto circuito, as causas devem ser apuradas. Muito conhecido e parceiro de pescadores da região, Bisteca é um dos idealizadores do mutirão de limpeza do Rio Telles Pires. Na noite de ontem, conhecidos e amigos se mobilizaram e se deslocaram até o local para prestar ajuda. A estrutura de madeira foi completamente destruída, restando somente os tubos de metal que davam sustentação a casa. Não houve tempo para salvar objetos, documentos, roupas e outros utensílios. Emocionado, o casal se manteve no local, assistindo o fogo apagar a histórias de sua vida. Já existem movimentações para ajuda ao casal. Não houve feridos.

