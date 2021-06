Destaques 23/06/2021 08:44 Carlos Alberto de Lima I Assessoria Equipe de obras da Prefeitura e Nova chance reconstrói parte do muro do cemitério Foto: Divulgação A administração municipal realizou a construção (reforma) de parte do muro do cemitério Jardim da Saudade que há algum tempo estava destruído. A situação foi uma herança do passado que a um custo de 13 mil reais, recursos próprios, a Administração Municipal deu por encerrada. O trabalho foi realizado pela equipe de obras da prefeitura, coordenada por Marcelo Rodrigues que gastou 12 dias para reerguer um total de 242 metros quadrados, sendo 110 por 2,20 metros.

