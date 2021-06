A Polícia Civil de Nova Monte Verde com o apoio do GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), realizou a prisão de dois homens envolvidos no assalto as cooperativas de crédito no município de Nova Bandeirantes no último dia 04. As prisões ocorreram na manhã desta quarta-feira (23). Um dos homens estava em um hotel da cidade, o outro negociava a compra de um veículo.

Em posse da dupla foram recuperados cerca de R$ 20 mil. Foram detidos Josias Silveira de 28 anos, morador do município de Carlinda conhecido pela alcunha de Cawboy. O outro detido foi identificado como Ednício Pereira Cavalcante de 44 anos, oriundo do Cabrobó/CE. No hotel onde a dupla estava hospedada foram encontradas roupas de camuflagem semelhantes ao uniforme militar, como também uma quantidade em dinheiro.

Seis homens foram mortos em confronto com a polícia, dois detidos, a estimativa é de que 15 homens participaram do assalto.

O roubo

O roubo foi registrado no dia 04 de junho por volta das 10h, a polícia estima que cerca de 15 pessoas participaram do assalto e fizeram mais de 30 pessoas reféns, utilizadas como escudo humano durante a ação. O grupo de assaltantes estava armado e usava roupas camufladas.

O primeiro confronto foi registrado no dia 10 de junho, quando foram baleados e mortos, Maciel Gomes de Oliveira, de 37 anos, Luiz Miguel Melek, de 40 anos, Romário Batista de Oliveiram de 35 anos, e Waldeir Porto Costa, de 28 anos. Na ocasião foram recuperados R$ 164.731,25 do dinheiro roubado das cooperativas de crédito Sicredi e Sicoob.

O segundo confronto aconteceu na manhã do dia 21 quando a polícia encontrou R$ 43.510 em espécie. Os homens foram alvejados durante confronto sendo identificados como Adailton Santos da Silva de 40 anos, originário do estado de Pernambuco. E Diego de Almeida Costa de 30 anos, originário do estado de Pernambuco, ambos participantes ao assalto a Banco do Brasil em Curimatá-PI, ocorrido em 2009.

As buscas na região continuam por parte da Polícia Militar em conjunto com Força Tática e Bope e em paralelo seguem as investigações por parte da Polícia Judiciária Civil.