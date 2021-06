Destaques 24/06/2021 05:34 Só Notícias Secretaria trabalha para lançar editais e construir hospitais em Alta Floresta e mais 3 cidades foto: Marcos Vergueiro/assessoria A secretaria de Estado de Saúde informou, há pouco, que trabalha para lançar os editais de licitação para construção dos quatro novos hospitais regionais, em Alta Floresta, Juína, Confresa e Tangará da Serra. As unidades de saúde serão construídas em terrenos doados pelas prefeituras. A previsão é que após a licitação e a definição da empresa que irá tocar cada obra, as unidades sejam entregues em até 24 meses. A superintendência de Obras da secretaria explicou que para a construção das unidades é feita uma parceria com os municípios, que ficam responsáveis por adquirir o terreno e doa-lo para a gestão estadual, que fará a obra. Além disso, antes da construção, as prefeituras devem fazer a sondagem e a topografia da área. As cidades onde os hospitais serão construídos foram anunciados pelo governador Mauro Mendes (DEM) e seguirão um padrão de qualidade e modernização das unidades de saúde. Os hospitais contarão com 141 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. As unidades de Saúde também terão 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.

