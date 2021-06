Destaques 24/06/2021 06:02 Suspeitos de roubo a Banco em Bandeirantes tentaram comprar carro à vista em Nova Monte Verde Com eles foram encontrados R$ 35 mil; Bope também recuperou R$ 45 mil no local do confronto da última segunda-feira Dois criminosos envolvidos nos roubos a duas cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes (1.026 km ao norte de Cuiabá) foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (23.06), em Nova Monte Verde, durante diligências realizadas pela equipe da delegacia do município. As prisões ocorreram no momento em que os suspeitos negociavam a compra de um veículo, mas não efetivaram a aquisição. Em poder dos suspeitos foi apreendido o valor de R$ 35.251,00 em dinheiro, além de outros itens utilizados na prática dos roubos, como roupas camufladas, arma de fogo e munições. Entre as armas apreendidas estão um fuzil .30, que aparece em posse dos suspeitos nas imagens dos circuitos de segurança das agências bancárias. Após a tentativa frustrada da compra do veículo, um dos suspeitos foi abordado em via pública e o segundo em uma residência nas proximidades. Na abordagem, foi encontrada uma quantia em dinheiro em poder dos suspeitos e chaves de um quarto de hotel, onde eles estavam hospedados. Em buscas na residência foram apreendidas mais notas de diversos valores em sacolas, um fuzil, que estava camuflado em meio a lixo e carregadores. No hotel foram localizadas roupas camufladas, luvas e outros pertences pessoais. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Nova Monte Verde, onde serão interrogados pelo delegado Antenor Pimentel Marcondes e autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Segundo o delegado da GCCO, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, o flagrante será realizado na Delegacia de Nova Monte Verde e o procedimento será posteriormente encaminhado ao GCCO, sendo representado pela conversão da prisão em flagrante dos suspeitos em prisão preventiva. “É importante ressaltar que a ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Nova Monte Verde. Os policiais civis da cidade por conhecer bem a região vêm auxiliando muito no trabalho investigativo, que avança a cada dia, na identificação dos suspeitos envolvidos direta e indiretamente nos crimes”, disse o delegado. As diligências na região continuam em andamento contando com a participação das equipes da GCCO, GOE e Delegacia Regional de Alta Floresta. Dinheiro recuperado e identificação Ainda no final da tarde desta terça-feira (22.06), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) voltou ao local do confronto entre policiais militares da Força Tática e de dois suspeitos do assalto às cooperativas de crédito, ocorrido na segunda-feira (21.06) e acabou encontrando R$ 45.025,00 em dinheiro após varredura na área. Também foram encontradas gandolas camufladas, roupas e uma rede de selva. Além disso, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) identificou pela papiloscopia os dois suspeitos mortos no confronto de segunda-feira. Trata-se de Diego Almeida Costa, de 31 anos e Adailton Santos da Silva, de 40 anos.

