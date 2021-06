Destaques 24/06/2021 15:38 Escola Técnica de Alta Floresta realiza palestra virtual sobre elaboração de currículos A ETE de Alta Floresta desenvolve um trabalho consistente com a colocação de jovens no mercado de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), por meio da Escola Técnica (ETE) de Alta Floresta, realiza nesta quinta-feira (24.06), das 9h às 10h45, uma palestra para falar sobre como elaborar curriculum vitae e como se preparar para participar de uma entrevista de emprego. A palestra será pelo Google Meet AQUI. Segundo o professor da ETE, dr. Mateus de Souza Rocha, a palestra vai abordar o contexto do mercado de trabalho atual para que os alunos possam compreender inicialmente o cenário competitivo e desafiador que se apresenta. “Então serão abordadas questões relativas a elaboração do currículo vitae, tratando das informações que devem aparecer no currículo, como ser mais objetivo e oferecer informações valiosas aos recrutadores. Finalmente trataremos da entrevista de emprego, uso correto da comunicação, como se preparar, se vestir entre outros aspectos importantes”, disse. A ETE de Alta Floresta desenvolve um trabalho bastante consistente com a colocação de jovens no mercado de trabalho por meio do Programa Jovem Aprendiz e atividades como estas contribuem para consolidação deste trabalho. O requerimento pela palestra virtual, partiu da professora Jakeline Santos Cochev da Cruz, que é coordenadora Pedagógica da Escola Estadual Jayme Verissimo de Campos Júnior. Ela explica que a ideia é dar uma aula virtual sobre técnicas de disciplina, organização para o trabalho, direcionar e orientar dentro da perspectiva do mercado, proporcionado uma construção de currículo e preparação para uma entrevista de emprego. “O objetivo é instruir aos estudantes em como se comportar durante uma entrevista de emprego, quais os itens importantes do currículo, o que deve ou não ter neste documento. Queremos preparar e capacitar os estudantes, pra que ele alcance os objetivos dele, por isso este direcionamento adequado, porque o ingresso ao mercado, começa na elaboração do currículo e o preparo para um entrevista de emprego”, falou.

