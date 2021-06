Destaques 24/06/2021 16:25 SEGUE O RODIZIO: Janaina tira licença por 120 dias e abre espaço para Romoaldo A deputada estadual Janaina Riva (MDB), inicia a partir da próxima sexta-feira (25), licença do cargo por 120 dias para tratar de assuntos pessoais. Com isso, o suplente Romoaldo Júnior passa a ocupar uma cadeira no Legislativo. Esta é segunda vez que a parlamentar se licencia e o suplente assume. A primeira foi em agosto do ano passado devido à maternidade. “Ninguém é eleito sozinho, por isso é preciso que os suplentes sejam valorizados e tenham a oportunidade de exercer a função como parlamentar”, disse a deputada, em nota encaminhada à imprensa.

Voltar + Destaques