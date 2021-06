Destaques 25/06/2021 05:24 Carlos Alberto de Lima I Assessoria Ponte do Boa Nova será construída com aduelas de concreto “Agora é pra resolver” com essas palavras o prefeito Valdemar Gamba sentenciou os serviços para a famigerada ponte do Boa Nova, no verdadeiro sentido pejorativo da palavra. Uma questão que se arrasta há anos e que já ganhou várias reformas e apelidos. Mas agora, conforme determinou o prefeito, é pra valer, é pra resolver. A questão foi lançada, a ponte vai ser construída, mas “a obra só deverá dar início assim que forem fabricadas as aduelas de concreto” informa o vereador Claudinei de Jesus, morador do bairro. As palavras de Claudinei foram confirmadas pelo secretário de Infraestrutura Roberto Patel que prevê um período de aproximados 25 dias para a fabricação dessas aduelas. Segundo o Secretário “Primeiro teremos que fabricar as aduelas que serão utilizadas e esperar o tempo de secagem, serão 45 aduelas daquelas quadradas” informa. Patel não soube precisar o custo do material que será gasto na fabricação, mas garante que “deve diminuir em 50 % o valor caso fossemos comprar essas aduelas prontas”. A obra, com a previsão de inicio para um período em torno de um mês deverá manter a via interditada, com a liberação apenas para veículos leves. O bom de tudo isso é a certeza de que iremos acabar com os paliativos e quanto aos 90 dias previstos para a entrega da ponte, tem os seus motivos: além das aduelas para compor a base ainda será sobreposto um concreto de 25 centímetros e tornar um serviço definitivo.

